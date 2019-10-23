Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо

Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув внаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у Києві. 24 канал зібрав інформацію про 53-річного ветерана війни на Донбасі.

Біографія "Сенсея"

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Віктор Дегтярьов народився у 1966 році (53 роки) у російському Якутську у сім'ї військових. Проживав у місті Києві. З 2014 року зі зброєю в руках захищав Україну на Донбасі. Зокрема, брав участь у боях під Іловайськом.

Був гвардійцем батальйону "Донбас", у якому командував групою "Купол". Під Іловайськом отримав численні поранення – перебите сухожилля лівої руки, відірвані пальці правої та поранення у ребра.

Після отриманих поранень їздив на Донбас лише для того, аби інструктувати інших бійців. Наслідки від травм рук не дозволяли більше тримати зброї.

Сам Дегтярьов розповідав, що вижити під Іловайськом йому допомогла спортивна підготовка – він був тренером Федерації кунг-фу України. Спочатку він тренував працівників охоронних фірм та майбутніх військових, а після отриманих травм почав займатися з дітьми. Саме через заняття кунг-фу він і отримав свій позивний.

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Після поранення під Іловайськом Віктор Дегтярьов деякий час був радником заступника міністра оборони України Петра Мехеда.

У 2015 році, коли через травми вже не сила була тримати зброю, "Сенсей" разом з бійцями свого підрозділу організували однойменний благодійний фонд "Купол", що займається волонтерською допомогою для військових.

Благодійний фонд "Купол" займався пошуком зниклих безвісти через бойові дії, а також військовополонених, а згодом працював над їх звільненням.

Після закінчення свого бойового шляху на Донбасі, вів постійну боротьбу в тилу – за права та визнання українських воїнів. Так, він неодноразово виступав зі скаргами на нелажну підтримку вояків державою, а його фонд "Купол" допомагав ветеранам з реабілітацією.

У Віктора Дегтярьова залишилися троє дітей.