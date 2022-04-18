Загострення в районі Кремінної призведе до непередбачуваних наслідків, – Гайдай

Кремінна стала однією з найгарячіших точок у Луганській області, після того, як у місто зайшли російські окупанти. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що загострення в Кремінній може призвести до непередбачуваних наслідків.

На Луганщині функціонують лише залишки інфраструктури

Про це Гайдай написав у своєму телеграмі, коментуючи ситуацію у Луганській області. За його словами, на Луганщині функціонують лише залишки інфраструктури.

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Гайдай повідомив, що кількість населених пунктів без світла, води і газу тільки зростає.

Загострення в районі Кремінної призведе до непередбачуваних наслідків,

– написав глава Луганської ОВА.

Він розповів, що українські військові діють так, щоб не завдати шкоди цивільним.

"Ворог, навпаки, б'є по усьому, що стоїть на шляху. Кількість жертв серед населення непередбачувана, не кажучи вже про цілісність газоводів, ліній електропередачі, водогонів. Про ступінь критичності ситуації повідомлю пізніше", – зазначив Гайдай.

У понеділок, 18-го квітня, російські окупанти зайшли в Кремінну. Повідомлялося, що в місті тривають бої.

Перед тим окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, внаслідок чого сталася пожежа. Евакуюватися з міста наразі неможливо.

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