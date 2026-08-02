Звучить доволі загрозливо: яку відповідь треба підготувати Ірану у випадку удару по Україні

Іран пригрозив відповісти Україні за удар по своєму судну в Каспійському морі. Моніторингові канали повідомляли, що країна може запустити три балістичні ракети. Такі загрози з боку Тегерану не варто недооцінювати.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Оцінюючи ймовірність атаки з використанням балістичних ракет з боку Ірану по Україні, він висловив думку, що вона дорівнює 10% зі 100.

Українська влада має підготувати план дій

Загалом, аналізуючи ситуацію довкола погроз Ірану в бік України, Ступак вважає, що це більше спроба залякати українську сторону, ніж дійсно завдати удару. Проте він зауважив, що уряду України варто бути готовим до всього і заздалегідь мати план.

Якщо Іран дійсно спробує вдарити по нас, навіть якщо умовно влучання буде десь в полі Миколаївщини чи ракета прилетить у ставок Вінницької області, треба знати й бути готовим, як на це відповідати з усіх боків. Коли ми атакуємо такі судна, які прямують з Ісфахану до Астрахані в Каспійському морі, де російський флот почуває себе захищено, ми намагаємося зруйнувати забезпечення Іраном Росію й навпаки. Нам треба розірвати цих союзників,

– зазначив Ступак.

На його думку, українській владі, зокрема Раді національної безпеки й оборони (РНБО), слід відпрацювати алгоритм дій у випадку, якщо Іран перейде від погроз до реальних дій. Зі слів ексспівробітника СБУ, навіть якщо влучання прийдеться на безлюдне місце і не призведе до жертв, мають бути заготовлені численні звернення до ООН та окреслена стратегія дій, зокрема щодо того, чи атакувати Іран у відповідь, чи ні.

Про ймовірність застосування Іраном балістики: дивіться у відео

Нагадаємо, очільник МЗС України Сибіга телефоном поспілкувався зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі задля запобігання загостренню ситуації між країнами. Сибіга доніс до Ірану, що українська сторона здійснює суто оборонну війну проти Росії та не має цілі атакувати цивільні судна.

Він додав, що звернувся з закликом до Тегерану утриматися від дій, що можуть призвести до ескалації. Натомість Арагчі після розмови з Сибігою назвав атаки на іранських громадян чи інтереси його країни неприйнятними. Іран заявив про потребу відшкодувати йому збитки.