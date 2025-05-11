Була загроза балістики: у Києві й низці областей оголошували повітряну тривогу

Вдень 11 травня у столиці й низці областей України оголошували повітряну тривогу. Причиною цього була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Дивіться також Під ударом – Сумщина та Київщина: росіяни атакували Україну "Шахедами"

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Повітряна тривога 11 травня 2025 року

О 13:45 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Чернігівській області. Уже незабаром тривога поширилася далі. Зокрема, о 13:48 сирени пролунали у Києві та на Київщині.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!

– наголосили Повітряні сили.

Тривогу також оголосили на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Чернігівщині.

Станом на 14:00 Повітряні сили не повідомляли про пуски російських ракет.

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

О 14:19 Повітряні сили оголосили відбій загрози.