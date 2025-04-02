Загроза балістики з Криму: повітряна тривога дісталася Вінниччини

У середу, близько 17:00 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Моніторингові телеграм-канали писали про пуски з тимчасово окупованого Криму.

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Що відомо про небезпеку

Згодом, о 17:03, з'явилася інформація про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу. Невдовзі в місті пролунав вибух.