У Києві та низці областей повітряна тривога через загрозу балістики з півночі
18 серпня 2024, 23:48Читать новость на русском
В Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки балістикою.
Про загрозу ударів попередили Повітряні сили ЗСУ 18 серпня ввечері, о 23:44.
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"Увага! Загроза балістики з півночі", – йдеться у повідомленні.
Уже о 00:01 повідомили про відбій загрози ударів.