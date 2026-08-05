Вони готуються: речник ДПСУ сказав, з якою метою Білорусь формує нову бригаду біля України

Білорусь формує новий десантно-штурмовий підрозділ. Він буде розміщений в районі Гомеля, що неподалік від кордону з Україною. Однак в Білорусі говорили про це вже давно.

Про це 24 Каналу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ще рік тому в такий самий період в Білорусі говорили, що готуються розгорнути новий підрозділ на цьому напрямку. Фактично вони знову розповідають про одне й те саме. І періодично будуть до цього повертатися.

Чи є загроза з боку Білорусі?

За словами Демченка, військові ретельно стежать за ситуацією. Загроза на кордоні з Білоруссю справді існує, але вона зберігається ще з 2022 року.

Будемо бачити, що робитиме додаткова бригада чи підрозділ та де він дислокуватиметься. Станом на зараз нарощення особового складу чи сил та засобів біля нашого кордону немає,

– зазначив Демченко.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю: дивіться відео 24 Каналу

При цьому Білорусь ще з 2022 року продовжує тримати певні підрозділи поблизу кордону з Україною. Їхня чисельність незначна. Вони здійснюють час від часу ротації, про що там часто розповідають.

Говорять, що посилили кордон з Україною. Хоча це фактично була ротація. Але ми оцінюємо всі ризики, які можуть йти з території Білорусі. Насамперед наше основне завдання – мати сильні оборонні позиції,

– сказав Демченко.

Додамо, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив, навіщо Білорусь створює біля кордону з Україною додаткову бригаду. На його думку, там не збираються наступати на Україну. Вони побоюються іншої загрози.