"Специфічна активність" від Білорусі: політолог пояснив, з чим пов'язані провокації Лукашенка

Упродовж останніх тижнів почастішали різноманітні провокації з боку Білорусі. Про "специфічну активність" вже навіть говорив президент України Володимир Зеленський.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що 2 травня трапився нетиповий інцидент. Надходили повідомлення, що невідомі об'єкти з Білорусі перетнули український кордон. Моніторингові канали вказували, що могли залетіти гелікоптери. Однак висота польоту об'єктів вказувала на те, що це повітряні кулі. Їх зазвичай використовують для відволікання уваги ППО та розвідування позиції радіолокаційних станцій.

Чому Білорусь йде на провокації?

За словами Чаленка, кілька тижнів тому були повідомлення, що Білорусь розбудовує дорожню інфраструктуру поблизу кордону з Україною. Та ще й облаштовує артилерійські позиції. Найімовірніше, це знову гібридні дії з боку Росії. Ворогу важливо, аби Україна відтягнула певні ресурси на свій північний кордон.

Як на мене, росіяни вирішили за допомогою Лукашенка полякати Україну різними провокаціями. Зараз ворог має проблеми на фронті, тому в хід йдуть ось такі провокації. А Лукашенка використовують, щоб збільшити градус напруги,

– сказав Чаленко.

Звісно, не можна відкидати сценарій, що Росія таки зможе дотиснути Білорусь долучитися до бойових дій проти України. За словами Чаленка, це буде колосальною помилкою для Лукашенка. Від півдня до півночі Білорусі – близько 550 кілометрів. В такому випадку українські дрони здатні завдати колосальної шкоди тамтешньому ВПК та іншим важливим для економіки підприємствам.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський публічно заявив, що нещодавно була зафіксована "специфічна активність" на кордоні України та Білорусі. Київ уважно стежить за цією ситуацію і готовий вдатися до дій у разі загрози для суверенітету.

Чи може бути наступ з Білорусі найближчим часом?

Керівник Центру протидії дезінформації підтвердив, що Росія зацікавлена в тому, аби повноцінно втягнути Білорусь у війну проти України. Небезпека з цього напрямку буде зберігатися. У Білорусі виготовлятимуть "Шахеди" та готують центру керування цими безпілотниками. Однак поки що загрози військового наступу з Білорусі на Київ немає.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман вважає малоймовірною ситуацію, за якої Білорусь піде в наступ на Україну. До того ж між обома країнами є лише невелика кількість доріг, де можна проїхати важко техніки. Вони надійно обороняються. Але при цьому не варто відкидати й інші гібридні сценарії, на які здатна піти Білорусь.