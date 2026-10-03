Лукашенко готує силовиків Білорусі до нового сценарію: Латушко розкрив деталі

У Білорусі останнім часом дедалі більше уваги приділяють військовій тематиці. На тлі численних навчань і перевірок Олександр Лукашенко ще й переводить колишнього начальника Генштабу Павла Муравейка до своєї адміністрації – і це може бути не просто кадровою перестановкою.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив, чому військовий блок отримує дедалі більшу роль у державному управлінні, навіщо Лукашенку Муравейко та до чого тут підготовка системи мобілізації.

Лукашенко поставив генерала у свою адміністрацію

28 вересня Лукашенко призначив Павла Муравейка заступником глави своєї адміністрації. До цього генерал був начальником Генерального штабу Збройних сил Білорусі – першим заступником міністра оборони.

На новій посаді він має курувати питання безпеки. Сам Лукашенко заявив, що особисто запропонував кандидатуру Муравейка. За його словами, він хоче отримувати "альтернативну" точку зору на ситуацію у Збройних силах.

Водночас Лукашенко наголосив, що білоруська армія має бути готовою до "найсерйозніших зіткнень".

Латушко звертає увагу на іншу деталь: раніше в адміністрації Лукашенка не було окремого заступника, який відповідав би саме за військовий напрямок. На його думку, призначення Муравейка свідчить про посилення військової складової у державному управлінні.

Головне завдання – це симбіоз, злиття, зрощування управління країною, державного управління країною зі Збройними силами Республіки Білорусь і в цілому з силовим блоком,

– пояснив Латушко.

У Білорусі не припиняються військові навчання

Це відбувається на тлі серії військових навчань і перевірок. За словами Латушка, білоруські структури відпрацьовують дії в умовах воєнного часу, зокрема роботу органів влади та підприємств.

Окремо він звернув увагу на територіальну оборону. За оцінкою Латушка, йдеться про потенційну систему чисельністю до 150 тисяч людей. Саме тому важливо стежити не лише за кадровими рішеннями Лукашенка, а й за тим, як перебудовується вся система управління державою.

Чи готують білорусів до мобілізації?

Найцікавіше питання, яке виникає на тлі цих процесів, – наскільки далеко Лукашенко готовий зайти у військовій підготовці.

Латушко каже, що білоруський режим не хоче безпосередньо вступати у війну, оскільки це може мати для Лукашенка серйозні політичні наслідки.

Та Мінськ готується до сценарію, за якого уникнути участі у війні вже не вдасться. В Білорусі також мають провести перевірку системи мобілізації військовослужбовців.

Втім саме по собі проведення навчань чи перевірки ще не означає, що мобілізацію вже оголосили. Тож наразі йдеться передусім про підготовку державної та військової системи до можливого воєнного сценарію, а не про підтверджене рішення Лукашенка почати мобілізацію.