Білорусь будує військові об'єкти у напрямку України: у ДПСУ знову оцінили загрозу нового наступу

Кремль не відмовляється від планів втягнути Білорусь у відкриту війну проти України. Безпосередньої загрози наразі немає, але є тривожні сигнали.

Таку думку висловив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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Наскільки висока ймовірність вторгнення з боку Білорусі?

За його словами, у безпосередній близькості до українського кордону Білорусь не збільшує кількість військ і техніки та не створює ударне угруповання.

Підрозділи Білорусі біля українського кордону з 2022 року залишаються приблизно в тій самій кількості. Вони не збільшуються, а час від часу відбувається ротація військ.

Водночас Демченко додав, що Росія продовжує тиск на Білорусь. Так, в інтересах Кремля вона розбудовує у напрямку України різні військові інфраструктурі об'єкти, зокрема полігони та бази для розміщення особового складу.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Білорусь проводить заходи, які можуть свідчити про підготовку до потенційного розширення агресії проти України.

За даними СЗР, уздовж українського кордону в Білорусі завершується будівництво та розвиток інфраструктури військового призначення – зокрема доріг, баз для зберігання боєприпасів і пального. Українська сторона вважає, що така інфраструктура має саме військову мету. Йдеться про кілька прикордонних напрямків, серед яких: Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.