І навіть Урал: Шойгу визнав, що жоден регіон Росії не є безпечним через українські атаки

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу висловив занепокоєння щодо українських атак. Він зазначив, що Урал, який нібито завжди був далеким та безпечним місцем, зараз перебуває у зоні прямої загрози.

В кінці лютого 2026 року у Свердловській області вперше було оголошено режим ракетної небезпеки. Про це заявив Шойгу під час наради в Єкатеринбурзі.

Про яку небезпеку розповів Шойгу?

Сергій Шойгу заявив, що ще донедавна Урал вважали недосяжним для українських ударів. Проте після останніх атак та модифікації озброєння політик різко змінив думку.

Жоден регіон Росії не може почуватися безпечно. Ще нещодавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози,

– сказав Шойгу.

Він наголосив, що Урал має стратегічне значення для Росії, тому що там зосереджені оборонні підприємства, енергетика, хімічна промисловість і великі нафто-газові родовища.

За його словами, удари по цих об'єктах можуть завдати серйозних економічних збитків, порушити постачання та дестабілізувати життя великих міст.

Шойгу додав, що внаслідок загрози БпЛА на деяких підприємствах Свердловської області вводили "режим проактивного реагування" та евакуювали значну кількість робітників.

Що відомо про останні атаки по Росії?