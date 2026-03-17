І навіть Урал: Шойгу визнав, що жоден регіон Росії не є безпечним через українські атаки
- Сергій Шойгу висловив занепокоєння щодо загрози для Уралу через українські атаки.
- У лютому 2026 року у Свердловській області оголосили режим ракетної небезпеки.
Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу висловив занепокоєння щодо українських атак. Він зазначив, що Урал, який нібито завжди був далеким та безпечним місцем, зараз перебуває у зоні прямої загрози.
В кінці лютого 2026 року у Свердловській області вперше було оголошено режим ракетної небезпеки. Про це заявив Шойгу під час наради в Єкатеринбурзі.
Дивіться також Путін цього не очікував, – політолог назвав найбільші прорахунки Кремля з "друзями"
Про яку небезпеку розповів Шойгу?
Сергій Шойгу заявив, що ще донедавна Урал вважали недосяжним для українських ударів. Проте після останніх атак та модифікації озброєння політик різко змінив думку.
Жоден регіон Росії не може почуватися безпечно. Ще нещодавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози,
– сказав Шойгу.
Він наголосив, що Урал має стратегічне значення для Росії, тому що там зосереджені оборонні підприємства, енергетика, хімічна промисловість і великі нафто-газові родовища.
За його словами, удари по цих об'єктах можуть завдати серйозних економічних збитків, порушити постачання та дестабілізувати життя великих міст.
Шойгу додав, що внаслідок загрози БпЛА на деяких підприємствах Свердловської області вводили "режим проактивного реагування" та евакуювали значну кількість робітників.
Що відомо про останні атаки по Росії?
У Росії 17 березня відбулася атака понад 200 безпілотників, які зафіксували у 11 областях і тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, безпілотники влучили авіаційний ремонтний завод у Новгородській області.
Москва зазнала наймасованішої атаки дронами, що підкреслює вразливість навіть добре захищеної столиці. Обстріл викликав значне занепокоєння серед населення та військових.
У ніч на 15 березня в Росії, зокрема в Тихорєцьку, Саранську, Волгограді та Бєлгороді, пролунали вибухи через атаки дронами та ракетами. У Бєлгороді виникли перебої з електроенергією, водопостачанням і теплом.