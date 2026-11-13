Ризик втратити допомогу в Європі: політолог заявив про провал України в інформвійні

Політолог Віктор Таран вказав на загрозу втрати підтримки ключових європейських союзників. Лідери Чехії, Словаччини, Болгарії та Угорщини вже заявили про неможливість надавати фінансування.

Про це експерт розповів в ефірі 24 Каналу.

Чому в Європі згасає увага до війни

За його оцінкою, серйозні виклики назрівають і в інших державах континенту, тому Києву слід терміново перейти до прямої взаємодії з Великою Британією, Норвегією та Італією. Для збереження допомоги державі необхідно кардинально змінити свій інформаційний підхід.

Якщо ЗМІ про це не написали, то подія не відбулася для європейців. Ми не показуємо їм реальний енергетичний геноцид і наслідки обстрілів, бо перестали масово завозити іноземних журналістів та активістів,

– підкреслив Віктор Таран.

Він нагадав, що після звільнення Херсона правила роботи для іноземних медіа в Україні зазнали суттєвих обмежень. Це спричинило помітний спад уваги світових видань до війни та російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Віктор Таран про інформаційну війну в Європі: відео

Проблема дипломатії та робота зі спільнотами

Серед ключових системних проблем аналітик назвав відсутність посла України в США, а також повне нехтування потенціалом громадянського суспільства. На його переконання, зусиль кількох дипломатів недостатньо для якісного донесення інформації партнерам.

Ми не витягнемо комунікацію зусиллями лише кількох дипломатів. Потрібно задіювати ветеранські, медичні та культурні спільноти, блогерів, а також запускати горизонтальну комунікацію між закладами охорони здоров'я та благодійними організаціями,

– зазначив політолог.

Фахівець наголосив, що лише активне залучення громадських рухів дозволить зберегти та посилити міжнародну підтримку України у 2026 році.

Раніше у листопаді 2026 року секретар РНБО Ігор Клименко також зауважував, що держава інформаційно програла процес мобілізації.