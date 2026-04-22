Росіяни активізувались на Сумщині не просто так: у чому насправді причина

Російські окупанти активізувалися у напрямку Сум. Це пов'язано з тим, що ворожа армія не встигає виконати завдання, поставлені їхнім командуванням. Зокрема, щодо Донецької, Запорізької області.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан озвучив 24 Каналу думку, що загарбники намагаються відвернути увагу ЗСУ на північ. Ворог хоче, щоб Україна перекинула підрозділи на Сумщину з усіх ключових напрямків.

Яка мета Росії щодо Сумщини?

Сергій Кузан зазначив, що окупанти не встигають за дедлайнами. Крім того, на окремих ділянках фронту Сили оборони проводять контратакувальні дії і беруть під контроль території, які ворог вже оголошував своїми. Наприклад, стик Дніпропетровської і Запорізької областей, район Часового Яру. У районі Куп'янська, Борової було покращено українські позиції. І ще на низці напрямків така ж ситуація.

Ворог застосовує усю свою вогневу міць, готує плацдарм для основного наступу влітку. Зокрема, з танками та іншою броньованою технікою. Але для цього потрібно створити передумови. Тобто зайняти позиції, закріпитись там, підтягнути логістику і звідти почати накопичення, формування своїх ударних груп. Сили оборони України не дозволяють росіянам цього зробити.

Це не означає, що противник відмовиться від планів. Але вони вже не встигають за поставленими завданнями. Тому вони намагаються відвернути нашу увагу на північний схід. Вони так активно діють в прикордонні Сумської області, а також на півночі Харківської області, намагаючись змусити нас спрямувати наші головні підрозділи з ключових напрямків на другорядні,

– пояснив експерт.

За його словами, Росії не вдасться досягнути успіхів на Сумщині. Навіть якщо у ворога будуть просування, то Сили оборони знають, що з цим робити. Наші оборонні рубежі облаштовані вглиб території Сумської області. Інколи ворога підпускають до невигідних позицій, щоб потім накопичити резерви і вибити його з наших територій.

Що відбувається на Сумщині?