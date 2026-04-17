Чи буде наступ на великі міста України зі сторони Білорусі: що каже засновник KRAKEN
- Росія може використати Білорусь для гібридного тиску на Україну шляхом провокацій, а не повномасштабного наступу.
- Київ попередив Мінськ про наслідки агресивних дій, і в разі провокацій відповідь буде швидкою та жорсткою.
Росія може спробувати використати територію Білорусі для гібридного тиску на Україну. Йдеться не про повномасштабний наступ, а про провокації та спроби відволікти сили ЗСУ.
Водночас українська сторона вже попередила Мінськ про наслідки будь-яких агресивних дій. Про це розповідає засновник підрозділу KRAKEN Констянтин Немічев.
Чи справді Росія може використати Білорусь для наступу?
На тлі заяв білоруської влади та активності біля кордону з Україною зростає увага до можливих загроз із північного напрямку. Водночас із військового погляду армія Білорусь наразі не готова до ведення повноцінних бойових дій і залишається обмеженою у своїх можливостях.
За даними розвідки, Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ із території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами. Такий сценарій передбачає не масштабний наступ, а локальні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації.
Окрему увагу привертає риторика самопроголошеного президента Олександр Лукашенко, який нещодавно заявив, що країна готується до війни та "мирного часу не буде". Також у Білорусі підписали указ про призов офіцерів запасу, що формально пояснюється плановими заходами для посилення мобілізаційного резерву.
Паралельно фіксується розвиток військової інфраструктури поблизу українського кордону. Це може свідчити про підготовку до можливих провокацій або демонстрацій сили.
Йдеться не про масштабний наступ, а про прикордонні провокації, створення напруги на півночі України та спробу відтягнути частину сил ЗСУ з ключових напрямків на сході та півдні,
– каже Немічев.
Він наголошує, що основна мета таких дій – змусити Україну перекинути частину військ із гарячих напрямків, послабивши оборону на сході та півдні.
Водночас сценарії наступу на великі міста, зокрема Київ, Луцьк, Житомир чи Рівне, наразі оцінюються як малоймовірні. Українська сторона має достатній рівень підготовки, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози.
Україна вже передала чіткий сигнал керівництву Білорусі щодо неприпустимості провокацій. У разі їх реалізації відповідь буде швидкою та жорсткою, що додатково стримує ескалацію на цьому напрямку.
Що насправді задумала Росія?
Активізація теми можливого наступу з боку Білорусь є частиною продуманої стратегії Росії, а не ознакою реальної підготовки до масштабного вторгнення. Як пояснює військовий оглядач Василь Пехньо, Кремль використовує цей напрямок як інструмент тиску на Україну.
За його словами, Володимир Путін та Олександр Лукашенко свідомо підігрівають тему війни, щоб змусити українське командування змінювати розташування військ. Це особливо актуально на тлі складної ситуації для російських сил на фронті.
Головна мета такої тактики – відтягнути частину підрозділів ЗСУ з ключових напрямків, зокрема зі сходу, де тривають інтенсивні бої. Росія розраховує, що Україна змушена буде перекидати сили на північ, послаблюючи оборону на Донеччині.
Крім того, Москва може використовувати диверсійно-розвідувальні групи або локальні провокації на кордоні. Такі дії мають створити ілюзію загрози повномасштабного наступу та викликати паніку в інформаційному просторі. Експерт наголошує, що це класична гібридна стратегія, спрямована не лише на військовий, а й на психологічний ефект. Вона дозволяє Росії впливати на ситуацію без значних ресурсних витрат.
Попри гучні заяви, реальних передумов для наступу на великі українські міста наразі немає. Армія Білорусі залишається обмеженою у можливостях і не готова до масштабних бойових дій.