Чи загрожує Україні вторгнення з території Білорусі: у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні

У Державній прикордонній службі України оцінили ризики нового наступу з боку Білорусі. Там заявили, що наразі не фіксують ані ударного угруповання, ані ознак підготовки до вторгнення.

Водночас Білорусь продовжує сприяти Росії у війні проти України, допомагаючи в роботі ударних безпілотників. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передають "Новини.Live".

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Чи є ймовірність наступу з Білорусі?

Українські прикордонники наразі не фіксують ознак формування ударного угруповання на території Білорусі, яке могло б становити загрозу нового вторгнення в Україну. Водночас Мінськ продовжує підтримувати Росію у війні, зокрема допомагаючи в застосуванні ударних безпілотників.

За словами Демченка, ситуація на українсько-білоруському кордоні суттєво відрізняється від тієї, що спостерігається на кордоні з Росією.

Обстрілів по цій ділянці кордону ми не відмічаємо саме з території Білорусі. Як і скупчення якогось ударного угруповання, яке було б готове до дестабілізації ситуації за напрямком нашого кордонного пункту, спроб вторгнення,

– наголосив Демченко.

Водночас у ДПСУ зазначають, що Білорусь і надалі залишається одним із напрямків підтримки російської агресії. Зокрема, йдеться про розміщення на білоруській території ретрансляторів та інших засобів зв'язку, які допомагають російським безпілотникам ефективніше діяти під час атак на Україну.

"Щодо використання Росією "Шахедів" та "Гербер", то, на жаль, бачимо, що Білорусь – один з напрямків, за яким вона підтримує Росію – встановлює і розміщує на своїй території ретранслятори та інші засоби зв'язку, які підсилюють сигнал для цих повітряних засобів Росії. Тим самим дозволяючи їм максимально легше рухатися вглиб території нашої країни", – пояснив речник.

За словами Демченка, саме демонтаж таких об'єктів раніше був однією з вимог, які українська сторона озвучувала Білорусі. Попри відсутність безпосередньої військової загрози на кордоні, українські силові структури продовжують уважно стежити за ситуацією на території сусідньої держави.

У Держприкордонслужбі також наголошують, що Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну більш активно. Саме тому українська розвідка та Сили оборони постійно аналізують будь-які зміни військової активності на цьому напрямку.

Окрему увагу Україна приділяє зміцненню оборонних рубежів на північному кордоні. Там триває будівництво фортифікаційних споруд, облаштування інженерних загороджень та нарощення мінно-вибухових бар'єрів.

Наше завдання насамперед – мати сильні оборонні позиції і роботи щодо інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і фортифікаційні укріплення, і нарощення мінно-вибухових загорож за напрямком кордону з Білорусі,

– підкреслив Демченко.

Усі заходи з посилення оборони кордону здійснюються безперервно за участю підрозділів Державної прикордонної служби, інших складових Сил оборони та місцевої влади. У Києві наголошують, що готові оперативно реагувати на будь-які потенційні загрози з боку Білорусі.

Який ультиматум зробив Зеленський Лукашенку?

Зеленський висунув Білорусі вимогу прибрати техніку, яка допомагає коригувати російські удари по території України. Він зазначив, що йдеться про обладнання, розміщене вздовж українсько-білоруського кордону.

За його словами, ця техніка використовується для наведення вогню по українських населених пунктах. Президент наголосив, що Мінськ має один тиждень для її демонтажу або відключення.

Також глава держави зауважив, що Білорусь продовжує допомагати Росії шляхом постачання пального. Водночас він підкреслив, що білоруська влада має можливість припинити таку підтримку.

Зеленський додав, що Україна очікує конкретних кроків від Мінська, які свідчитимуть про небажання втягуватися у війну на боці Росії.