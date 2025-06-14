Був сигнал, – Зеленський оцінив загрозу наступу Росії на Житомирщину, Волинь та Чернігівщину

Український президент Володимир Зеленський прокоментував теоретичну загрозу наступу Росії на Житомирську, Волинську, Чернігівську області під виглядом навчань в Білорусі.

Свою заяву з цього приводу він зробив у суботу, 14 червня, під час брифінгу для журналістів, передає 24 Канал.

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Як Зеленський оцінює загрозу

На його думку, сам Олександр Лукашенко боїться того, що в Україні вважатимуть присутність російського контингенту на навчаннях підготовкою до наступальних дій, оскільки знає можливості України після проведення Курської операції.

За його словами, він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань. Він припустив, що росіяни можуть брати участь у навчаннях "Захід-2025" у глибині території Білорусі, якомога далі від кордонів.

Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням "рускіх" історично нам вже, на жаль, відомий,

– заявив він.

До слова, Володимир Зеленський також повідомив, що ЗСУ відновили контроль над Андріївкою у Сумській області, де тривають запеклі бої з російськими військами. Росіяни зосередили 53 тисячі військових на Сумському напрямку.