"Буде намагатися качати ситуацію": Клименко попередив про загрозу нацбезпеці від "Хімпрому"

Діяльність "Хімпрому" становитиме загрозу національній безпеці України як під час повномасштабної війни, так і після її завершення. Зловмисники намагатимуться розхитувати ситуацію.

Про це секретар РНБО Ігор Клименко заявив у коментарі журналістам.

Клименко про загрозу

За словами Клименка, для ефективної протидії цьому впливу необхідна спільна робота правоохоронців з антикорупційними органами.

Те, що "Хімпром", маючи гроші, маючи вплив через деяких людей, мабуть, ми припускаємо, буде далі намагатися качати ситуацію в державі,

– зазначив секретар РНБО.

Він акцентував на необхідності викриття та притягнення до відповідальності залучених до схем зловмисників.

Крім того, Клименко вбачає у цьому впливі загрозу державній безпеці. Відбувається це на тлі загального соціально-економічного становища в країні під час війни.

Враховуючи економічну ситуацію і, можливо, соціальну ситуацію, яка пов'язана зі знищенням ворогом бізнесу і так далі. Багато людей буде без доходів достатніх, і це може також використовуватись злочинною діяльністю,

– підсумував Клименко.

Нагадаємо, він також прокоментував "плівки" ватажка "Хімпрому" на прізвисько "Мексиканець". Секретар РНБО розповів, що угруповання створило мережу телеграм-каналів і сайтів, де поширювало фейки для знищення репутації посадовців. Опісля зловмисники прагнули вийти на своїх жертв, щоб торгуватись із ними.