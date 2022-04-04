Загроза нового вторгнення залишається: ми можемо очікувати на повернення окупантів, – Живицький

Хоча вже майже вся Сумська область зачищена від російських окупантів, загроза нового наступу залишається. На кордоні залишається велика кількість ворожих військ

Загроза нового наступу залишається

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал. За його словами про переміщення окупантів повідомляють навіть росіяни.

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Нам повідомляють місцеві мешканці і громадяни Росії, які живуть у прикордонних районах з Україною й співчувають та допомагають українцям, що є велике скупчення російської бронетехніки, систем залпового вогню, автомобілів зв'язку на території Росії вздовж кордону України,

– сказав голова ОВА.

Він додав, що зараз російські окупанти вантажать підбиту та непрацюючу техніку на залізничні платформи, очевидно, що будуть відправляти її кудись на ремонт.

"Але не відводять повністю війська тому ситуація залишається напруженою і в будь-який момент ми можемо очікувати їхнього повернення. Тому йде процес укріплення регіону і тривають роботи, щоб запобігти наступу", – сказав Живицький.

Плани окупантів

Раніше в Генштабі зазначили, що росіяни готуються до проведення наступальної операції на Сході України. Саме тому окупанти відводять війська, що перекинути їх на цей напрямок. Також ворог усіма силами намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках на Півдні України.

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