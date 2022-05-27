Загроза оточення достатньо висока, – Веніславський назвав складні напрямки

Поблизу Сєвєродонецька росіяни намагаються зімкнути 2 свої фланги наступу. Зараз відбувається битва за останні райони Луганщини.

Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат та член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський сказав, що на Донецькому оперативному регіоні складність ситуації зумовлена тим, що ворог стягнув туди 52 батальйонні тактичні групи. Крім цього, в окупантів є резерви.

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"Вони зняли техніку з баз зберігання. Вона хоч і застаріла, але все одно броньована техніка та артилерійські системи, які використовують, щоб вражати скупчення наших військових. І біля Сєвєродонецька й біля Лисичанська загроза достатньо суттєва, бо ворог взяв наших захисників у напівкільце. І ймовірність оточення зараз достатньо висока", – пояснив Веніславський.

Розглядають різні варіанти розвитку подій

Депутат наголосив, що особливо складно біля Сєвєродонецька, бо росіяни руйнують мости між ним і Лисичанськом, щоб ускладнити й постачання озброєння та резервів. Також хочуть унеможливити відступ наших Збройних Сил. Веніславський зазначив, що зараз військове командування розглядає різні варіанти розвитку подій, але говорити, що найближчими днями ситуація зміниться на нашу користь, не можемо.

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Ситуація дійсно складна, тому зараз роблять все для того, щоб максимально врятувати життя військових. І тоді вирішуватимемо щось, коли ситуація буде зрозумілішою. Припускаю, що ЗСУ доведеться відступити на інші рубежі, щоб унеможливити оточення угрупування, яке захищає Сєвєводонецьк,

– зазначив Веніславський.

Чому ситуація загострюється

За словами нардепа, ситуація на фронті корелюється з недостатністю важкого озброєння в України, яке вона просить фактично протягом останніх двох місяців. Мовиться про броньовані машини, артилерію, і реактивні системи залпового вогню.

"Вони поступають, але не так швидко, як би нам цього хотілося. Частина озброєння, яке ми отримали, вже виконує бойові завдання, але цього, на жаль, не завжди достатньо, щоб ефективно протистояти ворогу, який об'єктивно зараз переважає", – розповів Веніславський.

Він додав, що за напруженістю на фронтах, перше місце займають Донецька та Луганська області. Ворог намагається захопити їхні адміністративні кордони. На другому – Слобожанський оперативний напрямок. Орієнтовно там є 29 батальйонних тактичних груп.

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