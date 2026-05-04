Страхи Путіна не даремні, – військовий оглядач припустив, хто може очолити бунт у Росії

Європейська розвідка вважає, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який нині є секретарем Радбезу, готує переворот. Однак насправді він не має для цього необхідного впливу та рівня підтримки.

Військовий оглядач Іван Тимочко озвучив 24 Каналу думку, що у такий спосіб Шойгу хочуть прибрати через колективну ненависть різних структур. Проте Володимир Путін боїться не без причини.

Чого боїться Путін?

Іван Тимочко зазначив, що Путін завжди боявся перевороту. Тому він створював внутрішні конфлікти серед різних силових структур. Зокрема, міноборони має конфлікт з ФСБ. Доля російських окупантів байдужа як кремлівському диктатору, так і силовикам.

Цікаво, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав найбільший страх Путіна. На його думку, найбільше так званий очільник Кремля боїться стратегічного провалу на фронті, який спровокує протести та покладе край його режиму.

Однак у Шойгу як у лідера бунту немає шансів. Він чужий для армії, тому що починав з МНС, для яких теж вже не свій. Усі силові структури не сприймають його, тому що у нього не було бойового кар'єрного росту. Серед політичних еліт та бізнесу він не цікавий.

Ресурси у Шойгу скорочуються. Своїми грошима він навряд чи зможе оплатити масштабний переворот. Великих грошей він не матиме, щоб довго грати чи підкуповувати якісь еліти. Насправді через колективну ненависть його хочуть прибрати. Тому його і підсвічують як потенційного організатора бунту,

– пояснив військовий оглядач.

ФСБ байдуже, що гинуть російські генерали, військові, їх не забезпечують відповідним рівнем охорони. Крім того, ФСБ Росії та Москви конфліктують між собою. Тому всередині цієї структури теж триває боротьба.

Якщо бунт потенційно буде, то організатором буде якась компромісна фігура, яка підходитиме і масам, і політичним елітам, і військовим, і ФСБ, силовикам. Чи є зараз у Росії така компромісна фігура? Я не знаю. Чи відбувається пошук? Однозначно так. Страхи Путіна далеко не даремні,

– підкреслив Тимочко.

Що відомо про загрозу перевороту у Росії?

У матеріалі CNN мовиться про те, що європейська розвідка підозрює у підготовці перевороту колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Зазначається, що він може розглядатися як фігура з потенційним ризиком для стабільності режиму через свій вплив у військовому керівництві.

Крім того, Шойгу входить до найближчого оточення Путіна. Протягом десятиліть він є частиною політичного та силового керівництва Росії. Адже має тривалу кар'єру ще з 1990-х років, коли очолив МНС. На посаді міністра оборони він тримав у контролі великі кошти, був залучений до важливих військових операцій.

Попри відставку з посади очільника міноборони у 2024 році він перейшов на посаду секретаря Ради безпеки Росії. Шойгу досі має доступ до ухвалення стратегічних рішень у сфері оборони та зовнішньої політики.