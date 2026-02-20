Існує загроза підтоплення: рятувальники попередили українців у 7 областях
У кількох регіонах України 20 – 25 лютого очікується підвищення рівня води. У ДСНС попередили про можливі підтоплення.
Йдеться про 7 областей. Про це повідіомили ДСНС.
У яких областях України можливі повені?
Помаранчевий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Черкаській областях, на Волині та Поліссі.
Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) і ссуббасейні Прип’яті.
Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Підтопити може сільгоспугіддя, господарські об'єкти, а також лінії зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.
Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101,
– застерегли у ДСНС.
У найближчі дні по Україні вдарять нові морози
21 – 22 лютого антициклон зі Скандинавії спричинить сильні морози, з температурою від 13 до 18 градусів морозу вночі. У денні години стовпчики термометрів покажуть від 3 до 8 градусів морозу.
Лише на Закарпатті, у південних та південно-східних областях буде менш холодно. Вдень температура буде плюсовою.