Загроза ракетних ударів по всій території України досі залишається високою

Росіяни сорок восьмий день повномасштабно атакують українців. Під високою загрозою атак з повітря залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили 12 квітня у Генеральному штабі Збройних Сил України.

До теми Наразі тривають гарячі бойові дії, але ЗСУ відбивають у ворога все більше рубежів, – Міноборони

"Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей", – зазначили у ЗСУ.