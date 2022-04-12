Загроза ракетних ударів по всій території України досі залишається високою
12 квітня 2022 , 19:18Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни сорок восьмий день повномасштабно атакують українців. Під високою загрозою атак з повітря залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури.
Про це повідомили 12 квітня у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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"Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей", – зазначили у ЗСУ.