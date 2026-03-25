Маємо готуватися до можливих ударів Ірану по Україні, – Веніславський

Про це нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів у бліцінтерв'ю "Телеграфу".

Що сказав Веніславський про загрози з боку Ірану?

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що Іран теоретично може завдати ракетних ударів по території України, зважаючи на дальність його озброєння.

За словами нардепа, прикладів, коли іранські ракети долають тисячі кілометрів, достатньо, тому Україна має бути готовою до потенційних загроз. Проте, він підкреслив, що не варто перебільшувати небезпеку, оскільки ці ракети "не кращі за російські", з якими українська протиповітряна оборона вже ефективно справляється.

Веніславський також прокоментував закиди щодо нібито участі України в обороні країн Перської затоки. Він зауважив, що Україна не атакує територію Ірану та не надає засобів ураження для таких дій.

За його словами, Україна тільки захищає цивільне населення, зокрема у країнах, які стають об'єктами атак з боку Ірану та діє виключно в межах міжнародного права.

Нардеп також підкреслив, що допомога Ірану Росії суттєво вплинула на масштаби руйнувань в Україні, і без неї рівень шкоди був би значно меншим.