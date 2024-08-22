Загроза "ядерної провокації" цілком реальна, – керівник ЦПД про заяви Путіна щодо Курської АЕС

Керівник ЦПД заявив, що росіяни справді можуть спричинити ядерну провокацію на Курській АЕС. Оскільки до справи особисто підключився Путін.

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, переконаний, що росіяни можуть здійснити ядерну провокацію на Курській АЕС. Він також пояснив чому.

Дивіться також Лукашенко цинічно заявив, що в Україні б "дуже зраділи", якби Росія застосувала ядерну зброю

До пропаганди ядерного терору доєднався Путін

Андрій Коваленко звернув увагу на те, що росіяни марили тим, щоб наші Сили оборони пішли штурмувати Курську АЕС. Це допомогло б їм звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Однак цей план розсипався, оскільки Україна не піде на такий крок.

Тож до пропаганди загрози ядерного терору приєднався Путін. Російський диктатор заявив, що буцімто ЗСУ намагалися вночі атакувати АЕС.

Чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною "ядерної провокації" на Курській і Запорізькій АЕС у минулу п‘ятницю. Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень. Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони Росії цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто Путін,

– написав Коваленко.

Що передувало

22 серпня Путін під час відеоконференції заявив, що вночі ЗСУ нібито намагалися завдати ударів по Курській АЕС. Він також сказав, що "проінформував" МАГАТЕ і вони обіцяли прислати спеціалістів.

Пізніше стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Курську АЕС, після чого приїде до Києва говорити про наступ ЗСУ в цьому регіоні.

Нагадаємо, 16 серпня Коваленко повідомив, що росіяни можуть готувати ядерну провокацію. Вона може бути спрямована на Запорізьку та Курську АЕС, які розташовані в Енергодарі та Курчатові відповідно.