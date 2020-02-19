Загубив документи під час втечі: у Житомирі поліцейського підозрюють у продажі наркотиків

У Житомирі поліцейського підозрюють у продажу наркотиків. Його разом зі спільником викрили вихованці місцевої спортивної школи. Одного зі зловмисників вдалося затримати. Другий втік, але загубив свої документи дільничного та телефон.

У поліції підтвердили, що посвідчення справді належить їхньому 23-річному колезі, який працює у них понад рік. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Житомирській області.

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Керівництво поліції пообіцяло справедливе розслідування і покарання – винних покривати ніхто не буде.

Позиція керівництва ГУ НП в Житомирській області категорична у таких випадках вчинення працівниками будь-яких протиправних дій: безальтернативне звільнення зі служби та притягнення до визначеної законом відповідальності,

– зазначила речниця Нацполіції Алла Ващенко.

Зараз дільничного розшукують, а поліція встановлює всі обставини події. Також відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконний обіг наркотичних засобів з метою збуту.