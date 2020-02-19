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      Потерял документы во время побега: в Житомире полицейского подозревают в продаже наркотиков

      - Читати новину українською
      Полицейский, вероятно, продавал наркотики, но при побеге потерял документы / facebook.com

      В Житомире полицейского подозревают в продаже наркотиков. Его вместе с сообщником разоблачили воспитанники местной спортивной школы. Одного из злоумышленников удалось задержать. Второй скрылся, но потерял свои документы участкового и телефон.

      В полиции подтвердили, что удостоверение действительно принадлежит их 23-летнему коллеге, который работает у них больше года. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Житомирской области.

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      Руководство полиции пообещало справедливое расследование и наказание – виновных покрывать никто не будет.

      Позиция руководства ГУ ЧП в Житомирской области категорична в таких случаях совершения работниками любых противоправных действий: безальтернативное увольнение со службы и привлечение к установленной законом ответственности,
      – отметила пресс-секретарь Нацполиции Алла Ващенко.

      Сейчас участкового разыскивают, а полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также открыли уголовное производство по статье о незаконном обороте наркотических средств с целью сбыта.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Наркотики Новости Житомира Полиция
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