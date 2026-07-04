Кілька днів не виходить на зв'язок: у Польщі розшукують 18-річного українця

У Польщі тривають пошуки 18-річного українця, який перестав виходити на зв'язок 30 червня. Рідні просять про допомогу всіх, хто міг бути у районі зникнення юнака.

Про зникнення волинянина Захара Онищука у Варшаві повідомила його хрещена матір Наталія Сахарчук на фейсбук-сторінці 3 липня.

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Що відомо про зниклого українця?

За словами Наталії Сахарчук, востаннє хлопця бачили ввечері 29 червня на вулиці Марціна Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Уже вночі, близько 02:22 30 червня, Захар зателефонував своєму другові та надіслав повідомлення з проханням: "Передзвони мені".

Опісля хлопець здійснив ще один дзвінок, проте товариш не встиг відповісти. Відтоді зв'язок із ним обірвався, а телефон досі недоступний.

Прикмети зниклого українця:

вік – 18 років;

зріст – 185 сантиметрів;

статура – спортивна;

волосся – русяве.

Близькі звертаються до тих, хто перебував, проживає чи працює у районі, де востаннє бачили хлопця. Тих, хто має записи з відеореєстраторів чи камер спостереження, володіє будь-якою інформацією про долю Захара, просять повідомити за номером телефону: +48 793 368 539.

Зазначається, що станом на ранок 4 липня Захара ще шукають, а його родина звернулась до поліції України та Польщі, а також до українського консульства в Польщі за допомогою.

Нагадаємо, 21 червня у Варшаві під час купання у річці Вісла зник підліток з України. Він прийшов до річки відпочивати разом із двома підлітками, зайшов у воду, але не повернувся. Про зникнення повідомили в екстрені служби, тривали пошуки.