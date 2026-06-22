Про це пишуть TVP Info та Gazeta Wyborcza.

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Деталі зникнення українця

Інцидент стався на правому березі річки перед Гданським мостом. У неділю відпочити туди прийшло троє підлітків. Двоє хлопців увійшли у річку, а дівчина, яка була з ними, залишилась на березі.

Згодом на берег повернувся лише один з хлопців, якому 15 років. Однак інший зник під час купання у воді. Про зникнення повідомили в екстрені служби.

На місці події працювали усі необхідні служби, зокрема прибули гелікоптер рятувальників та спеціалізована група водолазів.

З настанням темряви її довелося призупинити. У понеділок зранку ми відновили пошуки. Працюватимемо до результату,

– заявив прессекретар Річкової поліцейської дільниці Мачєй Станкевич.

Пошуки зниклого українця тривають, а поліція з'ясовує обставини події.

Раніше повідомлялось, що на Одещині з 19 червня тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної. Дівчинку на надувному колі віднесло у відкрите море. Прабабуся намагалася її врятувати, однак не змогла. Дитину шукають водолази, рятувальники та фахівці з безпілотних систем.