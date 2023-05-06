Маріупольський трибунал для злочинця: який фінал має чекати на Прилєпіна і Ко

Захар Прилєпін, авто якого сьогодні вибухнуло, має чимало "регалій" – пропагандист, терорист та військовий злочинець. Після вибуху він залишився живим. Тож що чекає на нього і йому подібних? Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

У своїй політичній іпостасі омонівський політрук Прилєпін — сіренький імперський пропагандист, військовий злочинець, який періодично виїжджає на Донбас на сафарі постріляти "укропів".

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Нині їм усім таким страшнувато. Ось недавній потік його каламутної свідомості з-під Скабеєвої, жінки, яка завжди зверху:

Наступати сьогодні ми не здатні, це всі розуміють, обстрілами нам війну не виграти, зараз треба терміново домогтися паузи, почати переговори з Зеленським, так, так, із Зеленським, потім мобілізувати людей удвічі більше, накопичити зброї і через кілька років нам неминуче доведеться довойовувати цю історію як після Хасавюрту-96

У своєму не сповідному задумі Бог іноді наділяє навіть таких занепалих створінь іскоркою літературного таланту. Подивіться, як переконано та яскраво письменник Прилєпін викладає свої міркування про російсько-українську війну, повернувшись із чергової каральної експедиції:

"Українці почуваються стародавніми греками, вони часто поводяться так само як поводилися росіяни у страшні моменти їхньої історії.

Ставки їх не просто високі — вони є абсолютними: Україна або має народитися, або пологи не відбудуться.

Патріотичний підйом в Україні проти нашого на десять балів, на тисячу децибелів і на дві тисячі ватів потужніший.

На кожного Остапа — свій Андрій, а батько Тарас взагалі не проглядається.

Тому український солдат воює навіть тоді, коли перебито чверть його підрозділу, а потім і половину, а потім і дві третини. Він воює, коли не має харчування, немає зв'язку і коли офіцери розбіглися.

Найсильніша армія у світі — Радянська, повоєнна, армію японську просто смілива, а бандерівців ловила у лісах западенщини до 1953 року і так і не переловила до кінця”.

Широка, широка роZZійська людина Прилепін. Так от, аби не "довоював", укоротити його не завадило б за вироком Маріупольського Міжнародного трибуналу над російськими військовими злочинцями.