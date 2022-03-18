Захід хоче, щоб Україна сама зламала шию Путіну, – Піонтковський

Сполучені Штати Америки заявляють, що не вступатимуть у війну Росії проти України, поки не постраждають країни НАТО. Вони хочуть, щоб Володимир Путін втратив сили ще на території України.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що Захід відкрито говорить, що хоче, щоб українці самі перемогли путінський режим.

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"Я покликаюсь останні дні на статтю філософа Френсіса Фукуями, де він пише, що було б вигідніше, щоб Україна сама без допомоги Заходу зламала шию Путіну. У цьому випадку вдасться уникнути небезпеки ескалації", – розповів Піонтковський.

Всі покладаються на Україну

Публіцист вважає, що ядерну зброю Путін тримає для НАТО. Він зазначив, що Сергій Лавров відверто погрожував – коли Словаччина надішле Україні зброю, то вдарять всіма засобами.

Поки Путіну вдається шантаж. Врятувати від цього Захід може лише Україна, коли переможе. Весь світ сподівається, що вона врятує від ядерного маніяка,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що російське суспільство безпомічне й безсильне, а Захід має багато сил, але боїться.

Піонтковський про війну Росії проти України: дивіться відео