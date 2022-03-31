Захід має відмовитись від російського газу через вимогу платити рублями, – Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія оголошує газову війну. Усе через те, що країни ЄС та G7 відмовилися платити за газ у рублях.

Згідно з дописом Андрія Єрмака, дії контрактів на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нових умов оплати з 1 квітня.

Важливо Путін наказав розривати угоди з країнами, які не платитимуть за газ рублями

Він зазначив, що росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля.

Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає,

– повідомив Андрій Єрмак.

Крім того, додав, що ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх.

До теми – Путін хоче, щоб йому платили за газ рублями: дивіться відео