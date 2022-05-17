"Захід оголосив війну Росії" та інші байки: російське МЗС знову відзначилось токсичними заявами

Можна вічно дивитися на вогонь, воду та спроби стримати здивований погляд від заяв росіян щодо війни в Україні. Лавров та компанія видають абсурд з такою впевненістю, що росіяни навіть в нього вірять.

МЗС російських окупантів усіляко намагається видавати бажане за дійсне. Мовляв, великий, злий та могутній Захід змовився проти Росії, і тепер вони "змушені" вести бойові дії та відбиватися від підступного ворога. Звісно, з реальністю фантазії росіян не мають абсолютно нічого спільного.

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Новий абсурд від російського МЗС

Схоже на те, що Росія таки знайшла головних винуватців усіх своїх негараздів – США та Велику Британію. На думку окупантів, вони об'єдналися та ведуть боротьбу з росіянами руками України. Лавров вперто не хоче бачити, що саме ЗСУ перемололи десятки тисяч російських солдатів, і навіть цинічні та жахливі злочини російської армії не допомогли агресору досягнути бодай якихось своїх цілей.

Особливо образила Лаврова підтримка України Заходом. Він видав тираду, нібито цивілізований світ почав гібридну війну проти Росії. Звісно, у нього немає в цьому жодних сумнівів, адже мозок росіян не здатен обробляти такі речі як єдність, взаємопідтримку та відстоювання цінностей.

Жозеп Боррель каже, що у цій війні перемога має бути досягнута на полі бою. Англійці, американці заявляють: "Ми не маємо права дозволити Росії перемогти, Росія має зазнати поразки". Вже стало виразним висловом "Захід готовий воювати до останнього українця". Дуже влучно,

– видав Лавров.

Так, Україна переможе на полі бою лише тому, що Росія не збирається припиняти війни проти України та готова ліквідовувати власних солдатів до тих пір, поки для поповнення втрат не доведеться мобілізовувати російських жінок.

Також Лавров поспішив заспокоїти росіян, мовляв, без Інтернету Росія не залишиться. Звісно, не залишиться, адже де ще "Роскомнадзору" слідкувати за росіянами та кидати їх за ґрати за антиросійські настрої? Не бігати ж слугам диктатора по під'їздах та підслуховувати розмови за дверима та під вікнами.

Образила росіян і позиція Німеччини, яка готова порвати будь-які стосунки з окупантами. На думку російського МЗС, "Німеччина з приходом Шольца втратила останні ознаки самостійності". Про які такі ознаки йшла мова – історія мовчить.

Не упустили шансів збрехати окупанти й про переговори між Росією та Україною. За їхньою версією, з процесу вийшла саме Україна, а за її спиною стояли та керували усіма діями – дрібний барабанний дріб – Лондон та Вашингтон! З великими очима та ноткою журби Лавров також повідомив, що Захід нібито не готовий надати Україні жодних гарантій безпеки. Цікаво буде подивитися на його обличчя, коли після перемоги України над окупантами він читатиме договір про безпекові гарантії для нашої держави.

Війна Росії проти України: коротко про головні події

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Втрати російських окупантів просто колосальні – ЗСУ вже повністю знищили 17 батальйонно-тактичних груп ворога.

Росія не лише не збирається припиняти війни – ворог готується до тривалих бойових дій.

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