Захід і Північ накриють дощі, на Сході – сонце: прогноз погоди на 8 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 8 квітня, буде по-весняному теплою. Середня денна температура становитиме +14...+16 градусів.

Найтепліше буде на Півдні. Зокрема, у Миколаєві температура повітря прогріється до +18.

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Найпрохолодніше буде Заході та у Центрі України. Там прогнозують лише до + 15 градусів. Окрім того, синоптики обіцяють у низці областей дощі. Загалом сонячно упродовж дня буде лише на Півночі та Сході.

У Києві дощитиме. Температура повітря становитиме +13...+15 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що наразі погода в Україні буде теплою. Водночас на Північ та Захід завітає холодний атмосферний фронт.

Фронт принесе завтра дощі в західні області, у північну частину України. Дощ також очікується у Криму, вдень у п'ятницю є ймовірність невеликого дощу в Приазов'ї,

– наголосила Діденко.

Прогноз погоди у містах України 8 квітня

Ужгород – +14...+16

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – ++13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +16...+18

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +14...+16

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 8 квітня / Укргідрметцентр