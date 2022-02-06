Захід і Північ заливатимуть дощі: прогноз погоди на 7 лютого

В Україну йде потепління. Щоправда, більшість регіонів опиняться у полоні негоди – синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ.

Найтепліше буде на Півдні України – аж до +9 градусів вдень і до -1...-3 градусів.

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На Західній Україні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі. Температура повітря складатиме +3...+5 градусів вдень і +2...+4 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше, але небо буде ясним. Повітря прогріється до +2...+4 градуси.

Частину північних регіонів також заливатимуть дощі. Місцями можливий мокрий сніг. Небо буде у полоні хмар, стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси. На Півдні буде найтепліше – аж до +7...+9 градусів. Сонце час від часу ховатиметься за хмарами, але серйозних опадів не буде.

З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дрібний дощ зі снігом, який вранці посилиться. Удень на деякий час опади припиняться, а ввечері дрібний дощ зі снігом може піти знову. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси.

Прогноз погоди у містах України 7 лютого

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3..+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +2...+4



Прогноз погоди на 7 лютого / Фото Укргідрометцентру