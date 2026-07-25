Після удару Росії по Київщині скасовано захід про оборонні технології IRON DEMO

24 липня Росія завдала балістичного удару по приватному спорткомплексу, де проходила виставка озброєння. Опісля мережу обурило, що подібний захід планують провести у Львові.

Але зрештою його скасували. Про це повідомили в оборонному технологічному кластері IRON Cluster.

Що сказали у IRON Cluster?

Захід про оборонні технології IRON DEMO був запланований наприкінці серпня. Але після атаки на Київщину його негайно вирішили скасувати.

У IRON Cluster наголосили, що за 3 роки існування кластера безпека завжди була для них на першому місці.

Кожна наша подія за цей час організовувалася з дотриманням жорстких безпекових протоколів і з обов'язковим узгодженням з усіма відповідними органами. Але сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими,

– зазначили там.

Кластер висловив співчуття рідним та близьким загиблих 24 липня та офіційно оголосив, що подія IRON DEMO 2026 у Львові не відбудеться.

"З усіма, хто реєструвався на подію як партнери, експоненти та учасники, ми зв'яжемося особисто", – додали організатори.

Нагадаємо, що унаслідок цілеспрямованого російського удару по Київщині загинули 10 людей, наймолодшому було 19 років. Ще близько 100 осіб отримали поранення різних ступенів.

Наразі організатора заходу, на якому сталася трагедія, затримали. Подію організували самовільно без жодних погоджень із військовим командуванням, обласною чи районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами.