Захід проти Росії – вирішальний тиждень: інтерв'ю Марка Фейгіна

З 11 до 16 червня світ чекають тривожні і вирішальні дні – саміти G7, НАТО, США та Євросоюзу, а також зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним. І на кожному з цих заходів буде підніматися питання агресивної поведінки Росії.

Наступний тиждень покаже, хто на Заході дійсно близькі друзі України, а хто готовий мириться з неприборканої Росією. Хто в ЄС і США дійсно відстоює постулати демократії і прав людини, а хто закриє очі на жорстокі репресії режиму Путіна і продовжить з ним діалог.

До слова Ми дуже неприємно здивовані, – Зеленський відверто розповів про відносини з США

Сама ж Росія навіть не намагається знизити градус напруги, а навпаки тільки розпалює його. Слідом за арештом Олексія Навального путінський режим накинувся з облавами на всіх, хто хоч трохи чинить спротив волі Кремля.

Так чи готовий Захід нарешті відповісти на нападки Кремля чи все ж путінські гроші продовжують тримати західних політиків в заручниках? Чи готова Росія до діалогу з цивілізованим світом, або ж готується до повної ізоляції? І чи може Байден схилити Путіна до адекватної поведінки? Всі ці питання журналіст та автор проєкту "Теории заговора" Олексій Печій обговорив з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Дивіться інтерв'ю з Марком Фейгіним на 24 каналі: відео