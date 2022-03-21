Захід спершу недооцінив хоробрість українців, а тепер – жорстокість росіян, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що Захід спочатку недооцінив хоробрість українців, для яких втрата свободи – гірше від смерті. Тепер він недооцінює жорстокість Росії.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив у колонці для Washington Post. Він прокоментував дії Заходу, зокрема незакриття неба над Україною.

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Захід недооцінив Україну та недооцінює Росію

Я написав, що Захід недооцінив хоробрість України та українців, для яких втратити свободу – це гірше за смерть. А тепер Захід недооцінює жорстокість Росії,

– заявив Єрмак.

Він нагадав, що Володимир Зеленський, виступаючи в Конгресі та багатьох парламентах світу, закликав збільшити військову допомогу та закрити небо над Україною. "Зробити те, що США та союзники робили в Іраку в 1991 році, у Боснії в 1993 по 1995 рік та у Лівії у 2011 з метою припинити кровопролиття", – уточнив глава ОП.

Бо лише створення забороненої для польотів зони для захисту гуманітарних коридорів зупинить бійню, яку розв'язала Росія.

Єрмак вважає, що якщо Захід не хоче закривати небо, то Україна просить надати належну зброю, щоб була можливість зробити це самостійно.

Є країни, які готові й далі співпрацювати з агресором

США, Польща та багато інших вільних країн – на стороні України.

Втім, деякі держави в Європі, схоже, готові погодитися на частково окуповану російськими загарбниками Україну – на будь-що, щоб вони могли продовжувати купувати російський газ і нафту та вести звичайний бізнес з Москвою,

– зауважив очільник ОП.

Водночас він пояснив, що вести бізнес з Росією означає прийняти росіян, які бомблять пологові будинки та театри, в яких ховаються мирні жителі. "Ці звірства є частиною російської облоги міста Маріуполь, яка залишила сотні тисяч жителів без їжі, чистої води, електрики та зв'язку. Було вбито понад 1 200 мирних жителів", – продовжив Єрмак.

Він підсумував, що український народ показав, що може очолити боротьбу за демократію проти тиранії. Українцям просто потрібно більше підтримки, аби "найжорстокіша диктатура з часів Другої світової війни не перемогла Європу".

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