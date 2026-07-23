Захід суден до українських портів призупинився, держава шукає рішення, – Висоцький

Захід суден до українських морських портів станом на 22 липня призупинився через безпекову ситуацію. Уряд працює над заходами для гарантування стабільності експорту.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

Чому захід суден в українські порти призупинився?

Ще вчора (21 липня – 24 Канал) до портів заходили 4 – 5 суден. Станом на сьогодні (22 липня – 24 Канал) захід суден призупинився. Ми як держава зі свого боку нічого не обмежували, це рішення судновласників,

– сказав Висоцький.

За словами міністра, стабільна робота морського коридору є питанням національної безпеки. Тому уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Хоча деталей як саме це відбуватиметься – поки немає.

"Спочатку ми повинні консолідувати всі пропозиції, після чого рішення будуть далі комунікуватись", – додав очільник Мінагрополітики.

Водночас Тарас Висоцький зауважив, що ситуація доволі динамічна, тож наразі зарано оцінювати довгострокові наслідки для експорту. Міністр також закликав виробників не поспішати з продажем продукції, якщо немає нагальної потреби.

Якщо це не критично, рекомендація для будь-якого виробника – не поспішати з рішеннями. Місця для зберігання достатньо, прогнозований обсяг збору ярих культур ми можемо розмістити,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 27 липня. Причиною стали російські атаки на цивільні судна, які заходять в українські порти.