Захід накриють грози та град: де дощитиме на Великдень

У великодню неділя західні регіони України накриють рясні опади. Подекуди випаде град. Водночас денна температура коливатиметься у межах +19...+24 градусів
Джерело:Укргідрометцентр
Загалом на Великдень дощитиме майже у всіх українських областях. Де очікувати опадів на Заході – читайте далі.
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За прогнозами Укргідрометцентру, 2 травня на західні області накриють грози, в окремих районах будуть град та шквали до 15 – 20 метрів на секунду.
Крім того, у зв'язку з відлигою у високогiр'ї Прикарпаття та Закарпаття зберігатиметься також значна снiголавинна небезпека, а саме – 3 рівень.
Сильні зливи прогнозують на:
- Закарпатті;
- Волині;
- Рівненщині;
- Житомирщині;
- Тернопільщині.
Слабкі дощі з грозою у таких областях:
- Львівська;
- Івано-Франківська;
- Хмельницька.
Пожежна небезпека в Україні
У низці регіонів прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про більшість районів таких областей:
- Вінницької, Хмельницької та Черкаської, Полтавської ,Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської.
Пожежна небезпека 2 травня / Карта Укргідрометцентру