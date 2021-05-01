Захід накриють грози та град: де дощитиме на Великдень

У великодню неділя західні регіони України накриють рясні опади. Подекуди випаде град. Водночас денна температура коливатиметься у межах +19...+24 градусів

Загалом на Великдень дощитиме майже у всіх українських областях. Де очікувати опадів на Заході – читайте далі.

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За прогнозами Укргідрометцентру, 2 травня на західні області накриють грози, в окремих районах будуть град та шквали до 15 – 20 метрів на секунду.

Крім того, у зв'язку з відлигою у високогiр'ї Прикарпаття та Закарпаття зберігатиметься також значна снiголавинна небезпека, а саме – 3 рівень.

Сильні зливи прогнозують на:

Закарпатті;

Волині;

Рівненщині;

Житомирщині;

Тернопільщині.

Слабкі дощі з грозою у таких областях:

Львівська;

Івано-Франківська;

Хмельницька.

Пожежна небезпека в Україні

У низці регіонів прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про більшість районів таких областей:

Вінницької, Хмельницької та Черкаської, Полтавської ,Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської.



Пожежна небезпека 2 травня / Карта Укргідрометцентру