З початку повномасштабної війни Росії проти України на захід нашої країни евакуювали майже 90 підприємств. Більшість з них вже відновили роботу.

47 підприємств вже відновили свою роботу

Про це в телеграмі написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Допомогу здійснюють у рамках програми евакуації підприємств із зони бойових дій.

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Станом на 27 березня з різних регіонів України в західні області евакуювали 89 підприємств. За інформацією депутата Гетманцева, 47 підприємств вже відновили свою роботу.

Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено,

– написав Гетманцев.



На захід України евакуювали майже 90 підприємств / Фото з телеграму Гетманцева

Загалом влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них вже передано на транспортування. Депутат нагадав, що заявку на релокацію можна подати за цим посиланням.

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