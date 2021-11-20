Запад, наконец-то, зашевелился. Он хотя бы посылает сигналы Кремлю о том, что на его агрессию будет дан жесткий ответ.

Зверніть увагу ЗСУ захопили на Донбасі "Орлан-10", який є на озброєнні в єдиної армії у світі – російської

Поездка Кулебы в Брюссель

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился в Брюссель, где встретился с:

генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом;

главой ОБСЕ;

министрами иностранных дел нескольких европейских стран;

с коллегами по Ассоциированному трио, в которое входит Украина, Грузия и Молдова.

Основной темой всех переговоров Кулебы стала тема эскалации на украинской границе, миграционный кризис созданным диктатором Лукашенко, а также продолжающаяся война на Донбассе.

Еще до всех официальных встреч, Кулеба, общаясь с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Европе следует оказать давление на Кремль в связи с его агрессивной риторикой как на границе, так и на Донбассе.

Полный выпуск WTF за 15 ноября: смотрите видео

Кроме того, Кулеба обсудил вопрос накопления российских войск на границе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время брифинга последний заявил, что НАТО отслеживает перемещение российских войск, а также призвал страны Альянса быть наготове.

Однако, похоже, что далеко не все страны НАТО готовы быть честными даже перед собой.

Оказалось, что не все в Альянсе видят реальную угрозу России, а следовательно, не все готовы наконец принять Украину в НАТО. Об этом Столтенберг заявил в недавнем интервью каналу HBO.



Столтенберг дал интервью о Украине / Фото Getty Images

Столтенберг признал, что украинцы разочарованы в Альянсе, который еще в 2008 году обещал Украине членство, но испугался Владимира Путина.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что не все страны блока готовы заступится за Украину перед лицом российской агрессии. Достаточно послушать диалог ведущего канала HBO и Йенса Столтенберга.

Украина не продолжает питать иллюзии

Стоит отметить, что Украина не продолжает питать иллюзии и не надеется только на НАТО. Ведь если сам генсек Альянса признает, что блок не обязан нас защищать, а членство нам не хотят давать отдельные страны, то стоит искать партнеров на более локальных форматах – не в глобальном Альянсе, а в союзничестве с отдельными странами.

До теми Навряд чи НАТО готове зійтися в бою з Росією, – Жданов пояснив, чому Україна не в Альянсі

Именно это Украина сегодня и делает. Именно об этом Кулеба сегодня говорит с министрами стран Восточного партнерства и Ассоциированного трио, тоесть с представителями наших ближайших соседей, которые, в отличии от НАТО, понимают, что угроза Кремля нависла и над ними.

Некоторые страны НАТО заиграют с Кремлем

Консультации на таком уровне, вызваны обеспокоенностью Запада вероятным новым нападением России на Украину. И это не пустые слова, ведь подобные опасения высказывают уже не просто журналисты, хоть и авторитетных изданий, об этом говорят спецслужбы западных стран.

А это значит, что прямо сейчас происходит выработка общей позиции, а также проверка, кто в НАТО готов противостоять российской агрессии, а кто волен и дальше заигрывать с Кремлем.

Ведь ситуация резко изменилась за последние пару недель. Опасения Запада вызваны беспрецедентным скоплением российских войск на украинской границе.

Напомню! Первыми, еще в начале месяца, об этом заявили сразу 3 западных издания – Washington Post, Politico и Bloomberg.

Согласно их данным, Россия перебрасывает свои войска ближе к северо-восточной границе Украины. Что примечательно, делает она это более скрытно, чем ранее, в апреле этого года.

Риторика власти изменилась

После этих сообщений, вы могли слышать заявления украинского Генштаба и даже Офиса Президента Владимира Зеленского о том, что информация в СМИ – преувеличена, наша разведка не фиксирует новых перемещений российских войск, и вообще, не стоит так сильно нагнетать обстановку.



Ситуация на границе – опасная / Фото прессслужбы штаба ООС

Но прошло больше недели и риторика украинской власти немного изменилась. Президент Зеленский вдруг заявляет, что ситуация на границе опасная, ведь там сосредоточилось около 100 тысяч российских солдат. В то же время добавляет – мы готовы к отражению любой атаки.

Вы можете сказать, откуда такое спокойствие у киевской власти? Почему мы так долго делаем вид, что всё под контролем. Отвечу – потому что паника здесь точно не поможет.

Украинская власть всё это время вела тихие переговоры и консультации с западными союзниками. Сегодня мы уже можем говорить о результатах.

Первым об угрозе нового нападения заявил госсекретарь США Энтони Блинкен еще на прошлой неделе во время встречи с главой Украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Також читайте "Будуть важкі наслідки": Франція та Німеччина пригрозили Росії у разі широкомасштабної війни

И это стало четким сигналом для остальных западных партнеров – Украина в опасности. Хотя бы на восьмом году войны пора бы ответить на российскую агрессию. И часть Запада этот месседж услышал.

Например, в издании Financial Times, ссылаясь на собственные источники в западных спецслужбах, заявили, что существует высокая вероятность нового российского вторжения в Украину.

Важно! Такие выводы основаны не просто на публичной информации о стягивании войск, но и на основе других данных, которые носят секретный характер.

К слову, такую высокую вероятность атаки Кремля подтвердили наконец и в Минобороны Украины, хотя и с одним уточнением. В этом свете Украина получила важную поддержку со стороны США, которые не только увеличили нам поставки вооружения, но и всячески лоббируют наши интересы среди адекватных партнеров.



Кулеба встретился с Блинкеном / Фото прессслужбы МИД Украины

Например, после того как Россия показательно саботировала проведение Нормандского формата 11 ноября, США и Франция отдельно обсудили перемещение российских войск на границе и ситуацию на Донбассе. Об этом накануне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Путин – в панике

Хотя подробностей этих переговоров пока нет, но по реакции Путина понятно, что он в панике, осознавая, что Вашингтон слишком плотно взялся за решение украинского вопроса.

И всё тот же Блинкен, не боясь Кремля прямо заявил, что миграционный кризис на польской границе это банальное прикрытие для агрессии России против Украины.

Мол, 2 диктатора всячески пытаются отвлечь внимание мирового сообщества на вопрос мигрантов, пока российские танки начнут штурмовать нашу границу. Об этом он заявил во время общения с главой польского МИДа.

Но не только Польша, как союзник США, поддерживает суверенитет Украины. Еще один союзник Великобритания также заявила, что не боятся Путина.

Зверніть увагу Через побоювання вторгнення Росії Британія може перекинути в Україну 600 спецназівців – ЗМІ

Накануне главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Ник Картер, заявил, что Россия сегодня как никогда стала опасной для стран Восточной Европы.

Также он добавил, что до последнего надеялся, что Кремль не решится на открытую агрессию, но сегодня ситуация резко изменилась, а потому некоторым странам НАТО стоит не сопли жевать, а готовится к реальной войне.

Кроме того, накануне британское издание The Mirror сообщило о том, что Британия готова перебросить в Украину до 600 своих спецназовцев, чтобы не допустить атаку России.

Напомним! Как отмечает издание, формирование такой группировки военных, началась после того, как главы оборонных ведомств и MI6 сообщили британскому премьер-министру о том, что президент России Владимир Путин представляет очевидную и реальную угрозу для Украины и стран Запада.

Конечно, формирование отдельных отрядов в Великобритании еще не значит 100% переброску в Украину. Но стоит отметить, что утечка подобной информации была не случайной, таким образом страна в одиночку дает Кремлю понять, что она всерьез настроена защищать своего союзника от вероятного нападения.

Ситуация действительно обостряется и об этом говорит уже не только украинская сторона, но и западные партнеры. Но в то же время, стало очевидно, что рассчитывать исключительно на блок НАТО – не стоит.

Наоборот, сегодняшняя ситуация лишь кристаллизует наших настоящих союзников, в первую очередь США, Великобританию, страны Восточной Европы и Турцию. Именно сотрудничество в таких локальных альянсах может, в будущем, обеспечить нам победу.