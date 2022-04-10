Західна розвідка дізналася про плани вторгнення РФ майже рік тому, – BBC

Західна розвідка ще влітку 2021 року дізналася, що невелика група російських високопосадовців планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомили представники розвідки. За їхніми словами, перші ознаки підготовки Росії до війни зафіксували рік тому.

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Підготовка Росії до війни

На супутникових знімках було видно нарощування російських військ біля України. Однак аналітики погано розуміли справжні плани Москви. Все змінилося влітку 2021 року.

Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення,

– сказав один представник західної розвідки.

Збором даних спільно займались США і Велика Британія. Точне походження інформації залишається засекреченим, однак офіційні особи припускають, що їх отримали з кількох джерел.

Оприлюднення інформації

Восени в США вирішили поділитись даними розвідки. Це рішення прийняв президент Джо Байден. На початку листопада, коли директор ЦРУ Вільям Бернс вирушив з відкритим візитом до Москви, щоб попередити, що Вашингтон знає про плани Москви. Тільки тоді, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір своєї країни діяти проти України.

Раніше в американській розвідці заявили, що довготермінові плани Путіна щодо України досі не зрозумілі. Схоже, що глава Кремля не знає, як діяти навіть у випадку свого "успіху".

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