Під термін Західна Україна в різні часи підпадали різні частини українських етнічних земель. Попри це, на більшості територій розбудовувався Радянський Союз. Як виглядала Західна Україна в 1950 – 1960 роках – читайте у нашому матеріалі.

Сьогодні до Західної України зараховують різні за своєю історичною долею областей. Серед них: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська та Чернівецька. Історичні фото зібрав сайт "Фото старого Львова".

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Старі фотографії Західної України

Львів у 1950 – 1960-х роках

На цьому фото ми бачимо центральну частину міста – проспект Свободи, який уже був після реконструкції.



Проспект Свободи в Львові після реконструкції / Фото: photo-lviv.in.ua

Один з найгарніших парків Львова – Стрийський. Відкрили його у 1894 році. Раніше парк мав назву "Парк Кілінського", але вона не прижилась.

Сьогодні цей парк має площу в 52 гектари, де є багато цікавих пам'ятників і місць для відпочинку.



Вхід до Стрийського парку / Фото: photo-lviv.in.ua

У 1950 році розбудовувались всі великі міста, і Львів – не виключення. У 50-х роках у Львові з'явилось кілька промислових гігантів: Львівський автобусний завод, Львівхімсільмаш, Львівський завод автонавантажувачів, Авіаремонтний завод, Танкоремонтний завод, "Електрон", "Кінескоп", "Полярон". Відповідно, місту потрібні були робітники, тому протягом 50-х – 60-х років людей масово переселяли з навколишніх сіл.

Людей треба було десь селити, тому за Радянського Союзу з'являлися ось такі будинки, як на фото нижче.



Будинок на вулиці Венеціанова в Львові / Фото: photo-lviv.in.ua

У Львові було збудовано великі спальні райони Південний, Сріблястий, Сихів, Рясне, Майорівка, Збоїща.

А це парк імені Богдана Хмельницького. Він був відкритий у 1951 році. Тут був Пелчинський став, що живився потічком Вулька, який стікав з Вулецьких пагорбів. Станом на сьогодні ставу вже немає. На вході пізніше був побудований фонтан "Кульбаби".



Парк імені Богдана Хмельницького в Львові / Фото: photo-lviv.in.ua

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По дорозі Львів – Київ розташувався кемпінг. Там можна було відпочити та поїсти.



Кемпінг по дорозі Львів-Київ / Фото: photo-lviv.in.ua

Історичні Чернівці

Готель "Буковина" за радянських часів був єдиним у Чернівцях. А сьогодні комплекс "Буковина" відповідає всім європейським стандартам і приймає гостей міста.



Готель "Буковина" в Чернівцях / Фото: photo-lviv.in.ua

Коломия 50-х – 60-х роках

Коломия – це місто в Івано-Франківській області, яке було засноване у 1240 році.

На фото ми бачимо центральну площу міста у 50-х роках. З того часу площа трохи видозмінилась, але попри це вона залишається улюбленим місцем туристів і городян.



Коломия, центральна площа / Фото: photo-lviv.in.ua