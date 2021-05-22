Західне узбережжя Туреччини постраждало від потужного шторму: фото й відео

Кілька населених пунктів на західному узбережжі Туреччини – в акваторії Егейського моря – постраждали від сильного шторму. Сила вітру сягала 80 кілометрів за годину.

Користувачі соцмереж, які стали свідками стихійного лиха, ділилися світлинами й відео. Влада ж наразі каже, що оцінка масштабу збитків – ще попереду.

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Шторм на Егейському морі й руйнування в Туреччині: що відомо

21 травня в Егейському морі стався потужний шторм. Швидкість вітру сягала 50, а пориви – до 80 кілометрів за годину. Постраждали від негоди населені пункти по всій прибережній частині провінції Баликесір.

Найбільше проблем негода спричинила у районі курортного міста Айвалик.

Там поламані дерева, перекинуті яхти, затоплені будинки й машини, зірвані дахи.

За різними даними, затонули від 20 до 30 човнів щонайменше, серед яких і дорогі круїзні.

Міністр довкілля Туреччини Мурат Курум повідомив, що вивчення наслідків та оцінка збитків від негоди вже почалися, але на це потрібен час.

Шторм на Егейському узбережжі Туреччини: дивіться відео

Фото наслідків негоди на західному узбережжі Туреччини: фото з соцмереж

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