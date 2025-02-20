Велика Британія запропонує Трампу план з надсилання в Україну 30 тисяч європейських військових

Дональд Трамп нещодавно заявив, що не проти, якщо Європа відправить своїх миротворців до України після угоди із Росією. У Великій Британії відреагували.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонує надіслати 30 тисяч європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Виконання угоди будуть контролювати

Також Стармер закликає Трампа залишити вогневу потужність США в режимі очікування

Він має пояснити, як європейські сили можуть контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва президента США, під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня.

Він закликатиме залишити винищувачі та ракети США в готовності у Східній Європі, щоб відповісти смертоносною силою, якщо Росія порушить умови перемир’я.

Англо-французька стратегія "сил заспокоєння" була створена та продемонстрована на екстреній зустрічі в Парижі.

Піт Хегсет, міністр оборони США, заявив, що повна відповідальність за будь-які миротворчі операції в Україні ляже на європейців і Канаду.

"Міст" між Європою та Вашингтоном

Стармер обіцяє бути як "міст" між Вашингтоном і Європою. Він спробує довести, що в інтересах США продовжувати брати участь у запобіганні вторгненню Росії втретє після закінчення бойових дій.

План передбачає, що 30 тисяч військових під керівництвом Європи розгорнуть в українських містах, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від лінії фронту.

Місія покладатиметься на "технічний моніторинг", зокрема, дані розвідки, літаки спостереження та розвідки, безпілотники та супутники, щоб забезпечити розуміння того, що відбувається.

Операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб відбивати ці атаки. У такий спосіб повітряний простір України знову зроблять безпечним.

Морські патрульні кораблі також будуть направлені в Чорне море.

План, окреслений західними офіційними особами, далеко не відповідає 200-тисячній миротворчій місії, яку вимагає президент України Володимир Зеленський як можливу ціну за підписання мирної угоди.

Потрібен "захисний механізм"

Після саміту в Парижі, прем'єр-міністр Великої Британії сказав, що така операція потребуватиме "захисного механізму США", щоб Росія не напала повторно.

Стратегія також відповідає довгостроковій політиці не вводити війська НАТО. Якщо Трамп підпише підтримку, то це засвідчить, що військові США не будуть розгорнуті в Україні після війни.