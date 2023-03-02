Західні ЗМІ не вірили, що Україна відстоїть Київ, – посол з особливих доручень МЗС України

Зараз Україною захоплюється світ, а наша держава – символ боротьби за свободу. Однак на початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, далеко не всі вірили в успіх нашої держави.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів посол з особливих доручень МЗС України, Надзвичайний та Повноважний посол України в Австрії (2016 – 2021) Олександр Щерба. Дипломат відзначив власний негативний досвід у спілкуванні з медіа.

Зверніть увагу У цій війні вже були три поворотні моменти, – посол з особливих доручень МЗС України

Скасоване інтерв'ю через питання журналістки

Олександр Щерба пригадав, як на початку вторгнення активно працював зі ЗМІ. Одного разу його запросили на інтерв'ю для BBC. Тамтешні журналісти перед розмовою дзвонять респондентам і питають про ті чи інші погляди на різні питання, щоб розуміти, що вони почують під час інтерв'ю. Під час такого дзвінка журналістка спитала дипломата: "Ну, а от серйозно, ви ж не думаєте, що вдасться відстояти Київ?"

Я їй відповів, що звісно ми відстоїмо Київ та переможемо у цій війні. Вона продовжує стояти на своєму: "Ні, ну ви чесно скажіть, як ви думаєте далі все буде?". Я кажу, я ж вам сказав чесно і серйозно. І коли вона мене втретє про це перепитала, я їй сказав, що, мабуть, не буду давати це інтерв'ю. Вона мені на прощання все одно побажала всього найкращого, щоб я був живий-здоровий,

– розповів Щербина.

Австрійський журналіст змінив свої погляди

Водночас Щерба пригадав австрійського журналіста, який часто кепкував з України та з її прагнень стати членом Євросоюзу й не приховував іронії. Однак після початку вторгнення він написав українському дипломату: "Ви – найбільші європейці зі всіх нас".

Потім до мене звернулася одна жінка, яка шукала помешкання, де можна зупинитися у Відні. Я написав цьому журналісту. Виявилося, що у нього декілька квартир, і він безплатно розмістив в одній з них цю жінку та її сім'ю. Це було незабутньо,

– пригадав дипломат.

Варто відзначити, що росіяни сподівалися на бліцкриг – тобто на швидке захоплення столиці та подальшу окупацію України за лічені дні. Тоді пропагандисти впевнено стверджували, що Київ нібито впаде за лічені години. Деякі західні ЗМІ теж переоцінювали Росію та її план і теж були песимістичними у своїх прогнозах. Однак "триденне захоплення Києва" перетворилося у велику війну, в якій шанси Росії на перемогу все менші.