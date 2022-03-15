На західних кордонах України знову збільшився пасажиропотік

За вчорашню добу, 14 березня, державний кордон України з Євросоюзом та Молдовою перетнули майже 87 тисяч осіб.

Це на 16 тисяч більше у порівнянні із попередньою добою. Зокрема кордон перетнуло понад 13 тисяч транспортних засобів.

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Водночас до України 14 березня прибули понад 15 тисяч осіб. Майже 13 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки, що готові поповнити лави оборонців країни.

У Держприкордонслужбі повідомили, що з початку відкритої збройної агресії Росії, до України повернулися близько 260 тисяч українців.

Нагадаємо, усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови на фейсбуці Західного регіонального управління Держприкордонслужби-Західний Кордон. Дані оновлюються кожні дві години.

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