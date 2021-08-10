Захищати мову треба не словами, а конкретними діями, – омбудсмен Кремінь

В Україні телеканали продовжують транслювати фільми та серіали російською мовою, пропри нові норми. Зважаючи на це, захищати державну мову потрібно не словами, а конкретними діями.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у програмі "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, Нацраду з питань телебачення та радіомовлення проситимуть вжити всіх можливих заходів санкційного характеру до тих, хто досі порушує мовне законодавство.

До теми Продають у Росію, – Ткаченко пояснив, чому деякі телеканали ігнорують мовний закон

Які санкції можуть застосовувати

Кремінь заявив, що також звертатиметься до депутатів, аби вони надали можливість застосовувати жорсткі дії до злісних порушників.

Мовиться про збільшення штрафів та позбавлення ліцензій.

Захищати мову треба не словами, а конкретними діями, узгодженими з чинним законодавством,

– наголосив мовний омбудсмен.

Дізнайтеся більше Попри нові мовні норми: українські телеканали зухвало порушують закон

Що цьому передувало

Конституційний Суд 14 липня визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Вже 16 липня впровадили нові норми щодо використання української. Завдяки цьому державної мови у публічній сфері побільшає.

Це стосується туризму, культури, розваг, книговидавництва, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.



Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу