Захищатимуть батьківщину: за минулу добу в Україну повернулося майже 12 тисяч чоловіків

За минулу добу, 8 березня, до України прибули 14,5 тисяч осіб. Переважна більшість з них – українські чоловіки.

У Генштабі ЗСУ заявили, що приблизно 12 тисяч українців, які повернулися з-за кордону планують боронити країну.

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"Майже 12 тисяч з них – українці, більшість з яких – чоловіки, які планують долучитися до сил оборони. Пишаємося земляками, які їдуть боронити свою батьківщину", – підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, що щодня до України повертається приблизно 10 – 13 тисяч українців. Також держкордон перетинають іноземці, які хочуть боронити нашу свободу.

Скільки людей виїхало

У Держприкордонслужбі зазначили, що за минулу добу український кордон на західній ділянці перетнули понад 120 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.

Більшість із тих, хто виїхав, – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Як наслідок – на цьому напрямку все ще зберігаються накопичення людей і автомобілів.

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