Як пояснив адвокат Гліб Федур, слідство розцінило дії Пекельного як необхідну самооборону.

Важливо Шестеро на одного: що відомо про напад на ветерана Андрія Пекельного у Тернопільській області

З цим висновком погодився і прокурор Офісу генпрокурора.

Андрій Пекельний злочину не вчиняв, він захищав себе, свою матір і своє житло. І зробив він це виключно у законний спосіб, який передбачений Конституцією України,

– наголосив адвокат.

Федур наголосив, що право на захист від протиправних посягань є природнім правом людини.

Що відомо про напад на Андрія Пекельного

Ввечері 2 травня на дискотеку до села Глещава, що на Тернопільщині, приїхала компанія із сусіднього села Іванівці. Між одним з цих хлопців та Андрієм Пекельним виникла суперечка.

Останній намагався сховатися вдома, щоб уникнути подальшого конфлікту, але 5 молодиків забігли на подвір'я, почали бити руками по вікнах, зірвали дверну клямку. У будинку, крім чоловіка, була його мати, тому він вирішив вийти з будинку, взявши з собою ножа.

Під час бійки Пекельний завдав смертельне поранення одному з нападників. Постраждалий, відбігши на кількасот метрів, помер від втрати крові.

Пекельний був тверезим і у скоєному зізнався. Проти нього відкрили справу за статтею 118 про вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Хто такий Андрій Пекельний

На момент нападу ветерану російсько-української війни було 24 роки. Він родом із села Глещава. Живе у приватному будинку з мамою.

Бригада, де служив Пекельний, стала на захист чоловіка. Командир підрозділу, а також співслужбовці описують його, як виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця.